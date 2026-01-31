Si fingono interessati all’acquisto dell’auto poi la rubano e minacciano il venditore

Due uomini di Verona, un padre e suo figlio, sono stati fermati dopo aver tentato di raggirare un venditore di auto. Si erano fatti passare per interessati all’acquisto, ma poi hanno rubato l’auto e minacciato il proprietario per recuperare il veicolo. La polizia ha deferito i due all’autorità giudiziaria per truffa e tentata estorsione.

Due uomini residenti a Verona, padre e figlio, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di truffa e tentata estorsione. Il motivo? Hanno simulato una finta compravendita di una vettura ai danni di un giovane cittadino di Vipiteno, rubandogli la macchina e tentando di estorcergli del denaro. Tutto è cominciato quando il malcapitato ha trovato sulla propria auto un biglietto da visita riconducibile a un finto commerciante di auto. Interessato, il cittadino ha contattato il numero segnato sul ticket per concordare la vendita del veicolo. Una volta raggiunto un accordo, il truffatore ha fatto credere al venditore di conoscere un uomo interessato all’acquisto del mezzo al prezzo complessivo di 16.🔗 Leggi su Trentotoday.it

