Si cena con 4 euro | gli incredibili posti a Milano dove il tempo si è fermato

A Milano, mangiare costa sempre di più. Secondo il rapporto del Codacons, il capoluogo lombardo ha il prezzo più alto in Italia, anche per una cena con soli 4 euro. La città sembra aver perso il gusto di spendere poco, e molti si accontentano di posti dove il tempo si è fermato, tra ricette semplici e prezzi bassi.

"Sono sempre qui: sette giorni su sette, anche quando siamo chiusi". Stefano è l'anima della pizzeria Mundial, santuario di studenti affamati a Lambrate. Nella Milano iper moderna, qualche 'panda' fuori da ogni logica resiste. Vi portiamo da loro A Milano mangiare costa, e non poco. Secondo una recente ricerca realizzata dal Codacons, che include sia la spesa alimentare che i consumi correlati al cibo, il capoluogo lombardo ha il più alto costo della vita a livello nazionale. Per fare un esempio pratico: un panino a Milano, senza bevande, può costare fino a 7 euro, quasi il doppio della media nazionale di circa 3,50 euro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Costo

Infortunio Calhanoglu, il centrocampista turco ha subito un problema durante l'allenamento o la partita.

A pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensificano le iniziative anche fuori dalle competizioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Costo

Argomenti discussi: Faccio solo 4 coperti, apro solo a cena e ho un solo menu. Lo chef che osa a Bologna: Odd Bite; Come si stanno preparando gli chef delle montagne lombarde alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026?; Cenare con il minestrone? Ecco l'errore che ti dà gonfiore addominale (e che non conosci); Tra stelle e bontà: tre imperdibili cene d'autore nel cuore di Roma.

#SanValentino Ai Chiostri Milano Regala alla tua dolce metà una cena a lume di candela in un’atmosfera intima e senza tempo, con un menù afrodisiaco pensato per celebrare l’amore. I posti sono limitati. Prenota inviando un messaggio Whatsapp al 351 x.com

Una cena elegante vista mare Via Boito, 30 Milano Marittima +39 0544 954 235 - facebook.com facebook