si appigliano pure ai topi in tribunale per fomentare il no al doppio csm

La battaglia contro la riforma del Csm si fa più accesa tra le toghe. Unicost, l’associazione di magistrati, ha accusato i colleghi di usare i topi presenti in tribunale come simbolo per fomentare il No alla revisione istituzionale. La polemica si accende tra chi vede nella riforma un modo per ridurre i costi e chi invece la difende come passo importante per l’indipendenza della magistratura.
Unicost, associazione-partitino delle toghe, grida alla presenza di roditori nelle Aule di Roma per opporsi alla revisione istituzionale: «Con due Consigli superiori e l’Alta Corte si moltiplicano i costi. Un paradosso». A Roma, in tribunale, ci sono i topi: lo rileva Unicost (Unità per la Costituzione), una delle associazioni-partitini della magistratura, dichiarando lo sconcerto per la «perdurante presenza di topi e relativi escrementi in alcuni locali del Tribunale penale di Roma» e che, poiché ci sono i topi in questi locali, è «paradossale» che si prospetti, attraverso una riforma costituzionale approvata dal Parlamento, l’istituzione di due Csm e dell’Alta Corte con un aggravio di spesa annua triplicato rispetto agli attuali costi di un unico Csm». 🔗 Leggi su Laverita.info
Furto del secolo al Tribunale di Roma: “Alla rapina c’era pure il Bufalo della Magliana, Carminati si è tenuto i soldi”
Un furto epocale al Tribunale di Roma rivela, attraverso intercettazioni e nuove informative, che il “Bufalo” della Magliana, Carminati, avrebbe mantenuto ingenti somme di denaro e crediti verso altri criminali, tra cui Marcello Colafigli.
“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)
Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura.
