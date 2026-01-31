Si appigliano pure ai topi in tribunale per fomentare il No al doppio Csm

Da laverita.info 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La battaglia contro la riforma del Csm si fa più accesa tra le toghe. Unicost, l’associazione di magistrati, ha accusato i colleghi di usare i topi presenti in tribunale come simbolo per fomentare il No alla revisione istituzionale. La polemica si accende tra chi vede nella riforma un modo per ridurre i costi e chi invece la difende come passo importante per l’indipendenza della magistratura.

Unicost, associazione-partitino delle toghe, grida alla presenza di roditori nelle Aule di Roma per opporsi alla revisione istituzionale: «Con due Consigli superiori e l’Alta Corte si moltiplicano i costi. Un paradosso». A Roma, in tribunale, ci sono i topi: lo rileva Unicost (Unità per la Costituzione), una delle associazioni-partitini della magistratura, dichiarando lo sconcerto per la «perdurante presenza di topi e relativi escrementi in alcuni locali del Tribunale penale di Roma» e che, poiché ci sono i topi in questi locali, è «paradossale» che si prospetti, attraverso una riforma costituzionale approvata dal Parlamento, l’istituzione di due Csm e dell’Alta Corte con un aggravio di spesa annua triplicato rispetto agli attuali costi di un unico Csm». 🔗 Leggi su Laverita.info

si appigliano pure ai topi in tribunale per fomentare il no al doppio csm

© Laverita.info - Si appigliano pure ai topi in tribunale per fomentare il No al doppio Csm

Approfondimenti su Unicost Toghe

Furto del secolo al Tribunale di Roma: “Alla rapina c’era pure il Bufalo della Magliana, Carminati si è tenuto i soldi”

Un furto epocale al Tribunale di Roma rivela, attraverso intercettazioni e nuove informative, che il “Bufalo” della Magliana, Carminati, avrebbe mantenuto ingenti somme di denaro e crediti verso altri criminali, tra cui Marcello Colafigli.

“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Unicost Toghe

Argomenti discussi: Si appigliano pure ai topi in tribunale per fomentare il No al doppio Csm.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.