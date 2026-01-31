Shutdown negli Usa | sindacati convocati in base

Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown. La decisione arriva poco dopo il primo episodio simile, avvenuto poco più di un anno fa, poco dopo l’insediamento di Donald Trump. I sindacati sono stati convocati per cercare di trovare una soluzione, ma al momento non ci sono segnali di un accordo rapido. La situazione crea incertezza tra i lavoratori pubblici e le imprese, che si preparano a possibili disagi nei servizi.

È scattato ufficialmente nella notte di venerdì 30 gennaio il secondo shutdown dopo un anno dall'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto il 20 gennaio 2025. Il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti d'America dovrebbe essere comunque temporaneo dato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Shutdown USA Shutdown, negli Usa oltre 1.700 voli cancellati in 24 ore Che cosa è lo shutdown e perché ferma i voli e molto altro negli Usa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Shutdown USA Argomenti discussi: Minneapolis cuore d'America. Oggi protesta di piazza contro l'Ice; In Usa è di nuovo shutdown, cosa succede e perché la durata dipende dall'Ice; Minnesota in sciopero generale contro l’occupazione violenta; Schumer, raggiunto accordo bipartisan contro lo shutdown in Usa. Usa: accordo al fotofinish su fondi, scatta shutdown ma solo per weekendUn altro shutdown negli Usa ma, secondo le previsioni, solo lo spazio di un week end. Sembra questo, al momento, l’esito del compromesso tra Democratici e Repubblicani a Washington sui fondi federali. ilsole24ore.com Negli Stati Uniti è cominciato un nuovo shutdown, ma dovrebbe durare solo pochi giorniNegli Stati Uniti è cominciato sabato uno «shutdown», cioè una interruzione delle attività delle agenzie federali, perché Democratici e Repubblicani al Congresso non hanno fatto in tempo ad approvare ... ilpost.it Shutdown parziale negli USA, ma Trump parla di miracolo americano. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.