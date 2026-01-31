Sfide al cardiopalma Rainbow vuole Volare Obiettivo alta classifica

La partita tra Rainbow e Volare si preannuncia una sfida ad alta tensione. Mentre il campionato di Serie B è ancora fermo, le squadre si concentrano sulle gare regionali di Serie C e D, dove ogni punto conta e l’aria si fa calda. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere chi riuscirà a salire in classifica e mettere pressione alle big. La tensione è palpabile, e il campo promette spettacolo.

Con il campionato di volley maschile Serie B ancora fermo a tenere occhi puntati sulle kermesse regionali di Serie C e D. C femminile. In programma una tredicesima giornata (l’ultima del girone d’andata) al cardiopalma. Tra tutti i match proposti spiccherà quello tra Volare Volley, terza forza del girone, e la vicecapolista Rainbow Volley La Spezia che infiammerà il ’ PalaTecnotatti ’ di Arenzano questa sera alle 21. Trasferta per la Pallavolo Futura che al palazzetto ’S.M. Martiri della Libertà’ affronterà le padrone di casa del Quiliano Volley oggi alle 19. Le neopromosse savonesi stanno incontrando parecchie difficoltà di adattamento alla categoria a causa di una rosa giovane e di qualche infortunio di troppo, stazionando al terz’ultimo posto con nove punti in classifica frutto di 3 vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

