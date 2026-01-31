Setterosa primo stop all' Europeo | la Grecia vince 15-10

Da gazzetta.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana di pallanuoto femminile ha subito il suo primo stop all'Europeo, battuta dalla Grecia 15-10. Le azzurre avevano iniziato bene, ma nella seconda fase hanno perso terreno, non riuscendo a recuperare il divario accumulato nel primo tempo. Domenica, contro la Francia, le ragazze di coach Conti devono vincere per sperare di passare il turno e raggiungere le semifinali.

Dopo tre passeggiate, arriva il primo stop. A Madeira, nella giornata che apre la seconda fase dell'Europeo, il Setterosa cede 15-10 alla Grecia: il percorso previsto, tutto sommato. Possiamo considerarla una sconfitta indolore, perché la Francia non dovrebbe impensierirci domani e la semifinale resta a un passo. Ammette il ct Carlo Silipo: "Il risultato non è lusinghiero e non possiamo essere soddisfatti, anche se davanti avevamo le campionesse del mondo. Però, dopo un primo tempo in cui abbiamo subito le loro ripartenze, le ragazze hanno preso le misure e mi sono piaciute. C'è stata pure qualche deviazione sfortunata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

setterosa primo stop all europeo la grecia vince 15 10

© Gazzetta.it - Setterosa, primo stop all'Europeo: la Grecia vince 15-10

Approfondimenti su Setterosa Grecia

Settebello, primo stop all'Europeo: la Grecia vince 15-13

Nel secondo giorno della fase a eliminazione diretta degli Europei, l’Italia si ferma nel match contro la Grecia, concluso 15-13.

Europei di pallanuoto, il Setterosa si ferma contro la Grecia: 15-10 a Funchal

Il Setterosa perde all’esordio degli Europei di pallanuoto a Funchal.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Setterosa Grecia

Argomenti discussi: Sport in TV oggi, martedì 27 gennaio: Australian Open, Setterosa, futsal e una giornata no-stop.

Setterosa, primo stop all'Europeo: la Grecia vince 15-10Dopo tre passeggiate, arriva il primo stop. A Madeira, nella giornata che apre la seconda fase dell'Europeo, il Setterosa cede 15-10 alla Grecia: il percorso previsto, tutto sommato. Possiamo ... gazzetta.it

Italia-Grecia 10-15, primo stop per il Setterosa agli Europei di pallanuoto di FunchalPrima sconfitta del Setterosa agli Europei di Funchal: Italia battuta 10-15 dalla Grecia campione del mondo, con un divario netto. Oggi sfida decisiva contro la Francia per la semifinale ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.