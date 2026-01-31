La nazionale italiana di pallanuoto femminile ha subito il suo primo stop all'Europeo, battuta dalla Grecia 15-10. Le azzurre avevano iniziato bene, ma nella seconda fase hanno perso terreno, non riuscendo a recuperare il divario accumulato nel primo tempo. Domenica, contro la Francia, le ragazze di coach Conti devono vincere per sperare di passare il turno e raggiungere le semifinali.

Dopo tre passeggiate, arriva il primo stop. A Madeira, nella giornata che apre la seconda fase dell'Europeo, il Setterosa cede 15-10 alla Grecia: il percorso previsto, tutto sommato. Possiamo considerarla una sconfitta indolore, perché la Francia non dovrebbe impensierirci domani e la semifinale resta a un passo. Ammette il ct Carlo Silipo: "Il risultato non è lusinghiero e non possiamo essere soddisfatti, anche se davanti avevamo le campionesse del mondo. Però, dopo un primo tempo in cui abbiamo subito le loro ripartenze, le ragazze hanno preso le misure e mi sono piaciute. C'è stata pure qualche deviazione sfortunata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Setterosa, primo stop all'Europeo: la Grecia vince 15-10

Nel secondo giorno della fase a eliminazione diretta degli Europei, l'Italia si ferma nel match contro la Grecia, concluso 15-13.

Il Setterosa perde all'esordio degli Europei di pallanuoto a Funchal.

E’ iniziato con un tris di vittorie il cammino del Setterosa agli Europei di Funchal. Le azzurre del c.t. Carlo Silipo hanno battuto nell’ordine Croazia (24-12), Serbia (17-6) e Turchia (25-11). L’Italia chiude al primo posto il gruppo C e si affaccia alla seconda fase - facebook.com facebook