Bill Gates torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Jeffrey Epstein. I nuovi atti, diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, rivelano dettagli che alimentano le polemiche sul suo coinvolgimento e sulle sue relazioni con Epstein. La notizia ha già fatto discutere, e ora si attende una replica da parte del miliardario, mentre l’opinione pubblica si interroga sui contenuti emersi.

Bill Gates torna nella bufera dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Tra le carte analizzate dal Daily Mail, emergono email attribuite al defunto finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, che contengono accuse non verificate nei confronti del fondatore di Microsoft, riferite a presunti rapporti con donne da cui avrebbe contratto malattie sessualmente trasmissibili. Le affermazioni, risalenti al 2013, non sono supportate da riscontri indipendenti e restano allo stato di accuse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sesso con ragazze russe. Così Gates si ammalò

