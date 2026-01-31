La 22esima giornata di Serie B va in scena oggi su DAZN. La giornata porta in campo derby, big match e partite decisive per la corsa ai playoff. Dati, orari e telecronisti sono pronti a raccontare ogni istante in diretta.

La 22esima giornata di Serie B in diretta su DAZN, Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff. Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match.. Domani, venerdì 30 gennaio alle ore 20:30, la sfida tra Bari e Palermo allo Stadio San Nicola aprirà la 22ª giornata di Serie BKT. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. Il match mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano: il Palermo di Filippo Inzaghi, attualmente al 4° posto con 38 punti, arriva in Puglia con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 22ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con un palinsesto dettagliato e telecronisti qualificati.

La 22ª giornata del campionato Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e NOW, con partite dal 24 al 26 gennaio.

