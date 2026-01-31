Serie A23° turno | Napoli-Fiorentina 2-1
Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al 'Maradona' e conquista tre punti fondamentali dopo l’eliminazione dalla Champions. I partenopei salgono al terzo posto in classifica con 46 punti, mentre i viola restano a 17, davanti a Verona e Pisa. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Napoli che ha trovato il gol decisivo e ha portato a casa la vittoria.
19.55 Il Napoli riscatta l'eliminazione dalla Champions battendo la Fiorentina 2-1 al 'Maradona'.Partenopei terzi a 46 punti, viola fermi a 17, sopra Verona e Pisa. Lancio di Meret,difesa viola su Hojlund e Vergara va in porta col mancino (11') Mischia in area della Fiorentina: Hojlund murato,Comuzzo colpisce il proprio palo.Palo questa volta giusto di Piccoli, poi miracolo Meret su incornata da due passi di Gudmundsson. A inizio ripresa raddoppio di Gutierrez con un sinistro a giro (49'). Meret sventa su Piccoli, Solomon segna in tap-in (57').🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Alle 20.45 Cagliari-Verona
