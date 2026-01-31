Serie A23° turno | Napoli-Fiorentina 2-1

Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al 'Maradona' e conquista tre punti fondamentali dopo l’eliminazione dalla Champions. I partenopei salgono al terzo posto in classifica con 46 punti, mentre i viola restano a 17, davanti a Verona e Pisa. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Napoli che ha trovato il gol decisivo e ha portato a casa la vittoria.

