Serie A vince il Napoli | 2 a 1 contro la Fiorentina
Il Napoli conquista un’altra vittoria al Maradona, mantenendo l’imbattibilità casalinga dall’8 dicembre 2024. Questa volta, gli azzurri battono 2 a 1 la Fiorentina, che ci prova fino alla fine. La partita si decide nel secondo tempo, anche se l’attenzione è tutta per l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che lascia il campo in modo preoccupante. I tifosi sono felici, ma restano in ansia per le sue condizioni.
Il Napoli vince ancora al Maradona, imbattuto in casa dall’8 dicembre 2024. Il Napoli batte 2 a 1 i viola, la squadra di Vanoli ci prova ma gli azzurri riescono a conquistare i tre punti nonostante la preoccupazione di Giovanni Di Lorenzo che esce per infortunio. Sin dal primo minuto il Napoli prova a trovare la strada giusta per sbloccare quanto prima la partita. Gli azzurri spingono nella metà campo avversaria mentre la Fiorentina di Vanoli prova a contenere. All’undicesimo minuto Hojlund si impossessa della palla, la indirizza a Vergara che da metà campo vola verso la porta e, una volta vicino all’area piccola, tira anticipando e battendo De Gea. 🔗 Leggi su Primacampania.it
