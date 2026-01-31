Serie A Torino-Lecce | Maratona e tifoseria in silenzio ma il club apre lo stadio
Domenica alle 12.30, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca una partita particolare. La maratona e la tifoseria sono rimaste in silenzio, ma il club ha deciso di aprire comunque lo stadio. I tifosi, nonostante le restrizioni, si preparano a seguire l’incontro tra Torino e Lecce, che promette di essere una giornata diversa dal solito.
Contestazione annunciata dagli ultras, risposta della società: ingresso libero per sostenere la squadra in una sfida chiave. La situazione, le probabili formazioni e dove vederla Domenica 1 febbraio alle 12.30, allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino-Lecce non sarà una partita come le altre. Il lunch match della 23ª giornata di Serie A arriva in un clima teso, carico di rabbia e aspettative, ma anche con la consapevolezza che i punti in palio pesano come macigni per la classifica granata. Il malcontento del tifo organizzato è esploso dopo la pesante sconfitta di Como, una prestazione giudicata inaccettabile.🔗 Leggi su Torinotoday.it
