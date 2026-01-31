Serie A Torino-Lecce | Maratona e tifoseria in silenzio ma il club apre lo stadio

Domenica alle 12.30, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca una partita particolare. La maratona e la tifoseria sono rimaste in silenzio, ma il club ha deciso di aprire comunque lo stadio. I tifosi, nonostante le restrizioni, si preparano a seguire l’incontro tra Torino e Lecce, che promette di essere una giornata diversa dal solito.

Contestazione annunciata dagli ultras, risposta della società: ingresso libero per sostenere la squadra in una sfida chiave. La situazione, le probabili formazioni e dove vederla Domenica 1 febbraio alle 12.30, allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino-Lecce non sarà una partita come le altre. Il lunch match della 23ª giornata di Serie A arriva in un clima teso, carico di rabbia e aspettative, ma anche con la consapevolezza che i punti in palio pesano come macigni per la classifica granata. Il malcontento del tifo organizzato è esploso dopo la pesante sconfitta di Como, una prestazione giudicata inaccettabile.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Toni commenta Juve Torino: «Mi viene da piangere per chi va allo stadio». Il motivo rappresenta lo specchio di questa Serie A

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Lecce batte il Torino ma Asllani ha il pari sulla coscienza

Argomenti discussi: Torino – Lecce: info Settore Ospiti; Torino, in attacco è ancora Adams la garanzia: cuore e tecnica per battere il Lecce; Dove vedere Torino-Lecce domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Lecce: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Probabili formazioni Torino-Lecce: Zapata in pole, la scelta tra Stulic e CheddiraProbabili formazioni Torino Lecce - Dopo le partite del sabato, la 23^ giornata di Serie A proseguirà il giorno ... fantamaster.it

serie a torino lecceSerie A: Torino-Lecce in campo domenica alle 12.30 DIRETTAIn emergenza e in ritiro, il Torino prosegue la sua marcia di avvicinamento alla delicatissima sfida  contro il Lecce. La squadra continua i lavori al Filadelfia senza Simeone, il Cholito ha vissuto u ... ansa.it

