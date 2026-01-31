SERIE A STREAMING | Cagliari-Verona streaming gratis

Sabato sera all’Unipol Domus il Cagliari riceve il Verona per una partita che può pesare molto nella corsa alla salvezza. Il match, valido per la 23ª giornata di Serie A, inizia alle 20.45 e sarà trasmesso in streaming gratis. I rossoblù arrivano dall’ottima vittoria contro la Fiorentina, mentre gli scaligeri cercano di reagire alla sconfitta contro l’Udinese. È una sfida importante per entrambe, con punti in palio e un obiettivo chiaro: risalire la classifica.

Il Cagliari ospita il Verona sabato 31 gennaio alle 20.45 all’Unipol Domus, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti nella corsa salvezza dopo risultati opposti nell’ultimo turno: i rossoblù arrivano da una vittoria contro la Fiorentina, gli scaligeri da una sconfitta contro l’Udinese. La gara mette di fronte due formazioni che hanno bisogno di continuità. Il Cagliari di Fabio Pisacane cerca conferme davanti al proprio pubblico, mentre il Verona di Paolo Zanetti è chiamato a reagire per non perdere terreno in classifica in una fase già delicata della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Cagliari Verona

Ultime notizie su Cagliari Verona

