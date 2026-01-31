Serie A Parma-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica sera il Parma ospita la Juventus al “Tardini” per la 23ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono continuare la loro serie positiva e consolidare la posizione in classifica. La partita inizia alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv.

Parma-Juventus è molto più di una semplice tappa del calendario. Domenica 1° febbraio, alle 20:45, i bianconeri scenderanno in campo al "Tardini" per la 23ª giornata di Serie A con l'obiettivo di dare continuità a un percorso che, numeri alla mano, li colloca stabilmente tra le grandi del.

