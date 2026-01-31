Serie A 23° turno | Pisa-Sassuolo 1-3

Il Pisa perde in casa contro il Sassuolo e si complica la vita in classifica. Alla Cetilar Arena i neroverdi vincono 3-1, confermando il momento positivo. Il gol di Berardi a inizio ripresa segna il risultato, mentre i toscani cercano di reagire senza successo. Un episodio chiave è l’annullamento del gol a Bozhinov, che avrebbe potuto riaprire la partita.

16.57 Si mette male per il fanalino Pisa,steso alla Cetilar Arena (1-3) da un Sassuolo che viaggia sereno (decimo posto) Gol annullato a Bozhinov, ci prova Tramoni, al 25' colpiscono i neroverdi con il rientrante Berardi:bella percussione e gran destro. Scuffet compie una paratona su Konè,ma non può evitare al 46' l'autorete di Caracciolo. Il missile di di Aebischer dimezza il passivo (51'), Idzes salva clamorosamente sulla linea, ma il Sassuolo risponde: tris di Koné su assist Matic (58'). Il Pisa ci prova con Durosinmi,poi alza bandiera bianca.

