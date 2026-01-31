Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 23a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 23esima giornata di Serie A si accende sui canali di DAZN, con tutte le partite live e in diretta. Gli appassionati possono seguire gli incontri con telecronisti dedicati e commenti in tempo reale. La programmazione prevede diverse sfide importanti, tutte trasmesse senza interruzioni. Simone Rossi si occupa di curare il palinsesto e la cronaca degli eventi, offrendo agli spettatori un quadro chiaro e immediato di ciò che succede sul campo.

DAZN SERIE A DIRETTA - 23a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526. DIGITAL-NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. VENERDI 30 GENNAIO 2026: ore 20:45 Serie A 23a Giornata: Lazio vs Genoa (diretta esclusiva) disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Approfondimenti su Serie A 2025/26 Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 23a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Sabato sera, alle 20:45, il Cagliari affronta il Verona in una partita importante per entrambe le squadre. Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) La 23a giornata di Serie C 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Serie A 2025/26 Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26 | Al 'Bentegodi' passa l'Udinese; Serie A, il calendario: Inter-Juventus si gioca il 14 febbraio; Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1; Fantacalcio, le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26. Serie A 2025-26 (23° turno) Napoli-Fiorentina: presentazioneLo stadio Diego Armando Maradona farà da cornice, sabato 31 gennaio alle 18:00, al confronto tra Napoli e Fiorentina, valido per il ventitreesimo turno di Serie A. datasport.it Tabellone Calciomercato Serie A. Movimenti, acquisti e cessioni: inverno 2025-26Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e tutte le altre protagoniste della Serie A 2025-26: la tabella per vedere i giocatori arrivati e partiti. sport.virgilio.it Pisa-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook SERIE A I In campo Lazio-Genoa DIRETTA e FOTO per il match che apre la 23esima giornata di campionato #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.