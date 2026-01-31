Sentenza storica | ex manager Parmalat assolti dopo due decenni di processi e ricorsi

La Corte d’appello di Bologna ha assolto i tre ex manager di Bank of America Italia, Luca Sala, Luis Alfonso Moncada e Antonio Luzi, dopo oltre vent’anni di battaglie legali. La decisione arriva al termine di un lungo iter giudiziario, tra ricorsi e rinvii, che ha appesantito le vite di tutte le persone coinvolte. Ora si chiude un capitolo che ha segnato profondamente la storia giudiziaria e finanziaria italiana.

Dopo ventitré anni di processi, ricorsi, rinvii e pause tecniche, la Corte d'appello di Bologna ha emesso una sentenza storica: i tre ex manager di Bank of America in Italia, Luca Sala, Luis Alfonso Moncada e Antonio Luzi, sono stati assolti con formula piena dal reato di bancarotta fraudolenta in concorso con Calisto Tanzi. Il verdetto, reso noto giovedì sera, chiude un'inchiesta che ha attraversato decenni di dibattiti, sospetti e attese, diventando simbolo di un sistema giudiziario spesso lento, complesso e soggetto a rinvii. Il processo riguardava le operazioni finanziarie compiute dalla filiale italiana della banca statunitense nel dicembre 2003, quando il collasso di Parmalat mise a nudo un'intera rete di operazioni finanziarie opache e di credito basato su valori falsati.

