segnale forte visite ed esami pure la domenica

L’Azienda sanitaria ha deciso di aprire le porte anche la domenica per visite ed esami. Da questo fine settimana, gli ospedali e i centri diagnostici offrono servizi anche nel weekend, con un calendario ampliato che permette ai pazienti di ricevere cure senza dover aspettare la settimana. La novità ha già attirato molte persone, che trovano più facile prenotare le prestazioni nel giorno di riposo.

Proseguono le visite e gli esami anche nel fine settimana, con un nuovo calendario predisposto dall’Azienda sanitaria che parte con l’erogazione anche di domenica (quelle di sabato sono già attive) di svariate prestazioni. Nell’ambito del potenziamento del personale è previsto a marzo, l’arrivo di due oculisti. "Voglio ringraziare tutti coloro, cittadini e professionisti della sanità, che hanno aderito e continuano ad aderire, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, all’iniziativa nella consapevolezza che non è una operazione risolutiva per le liste di attesa ma, sì, un segnale importante per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regione Marche amplia l’offerta sanitaria estendendo visite ed esami anche nel fine settimana, inclusi sabato e domenica.

Il decreto di Decaro mira a ridurre i tempi di attesa per visite ed esami nelle strutture sanitarie pugliesi, coinvolgendo tutto il territorio, inclusa la provincia di Lecce.

