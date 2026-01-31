Segnale forte Visite ed esami pure la domenica

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda sanitaria ha deciso di aprire le porte anche la domenica per visite ed esami. Da questo fine settimana, gli ospedali e i centri diagnostici offrono servizi anche nel weekend, con un calendario ampliato che permette ai pazienti di ricevere cure senza dover aspettare la settimana. La novità ha già attirato molte persone, che trovano più facile prenotare le prestazioni nel giorno di riposo.

Proseguono le visite e gli esami anche nel fine settimana, con un nuovo calendario predisposto dall’Azienda sanitaria che parte con l’erogazione anche di domenica (quelle di sabato sono già attive) di svariate prestazioni. Nell’ambito del potenziamento del personale è previsto a marzo, l’arrivo di due oculisti. "Voglio ringraziare tutti coloro, cittadini e professionisti della sanità, che hanno aderito e continuano ad aderire, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, all’iniziativa nella consapevolezza che non è una operazione risolutiva per le liste di attesa ma, sì, un segnale importante per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

segnale forte visite ed esami pure la domenica

© Ilrestodelcarlino.it - "Segnale forte". Visite ed esami pure la domenica

Approfondimenti su Azienda sanitaria

Marche, visite ed esami anche il sabato e la domenica: così si riducono le liste di attesa

La Regione Marche amplia l’offerta sanitaria estendendo visite ed esami anche nel fine settimana, inclusi sabato e domenica.

Decaro parte subito forte: piano con le Asl per abbattere liste d’attesa di visite ed esami

Il decreto di Decaro mira a ridurre i tempi di attesa per visite ed esami nelle strutture sanitarie pugliesi, coinvolgendo tutto il territorio, inclusa la provincia di Lecce.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Focus On del 29 gennaio 2026 - Alessia Araneo con i Cinque Stelle all’opposizione di Bardi

Video Focus On del 29 gennaio 2026 - Alessia Araneo con i Cinque Stelle all’opposizione di Bardi

Ultime notizie su Azienda sanitaria

Argomenti discussi: Segnale forte. Visite ed esami pure la domenica; Montefredane, grande partecipazione alle visite mediche specialistiche gratuite; SICILIA, SCHIFANI: DAL GOVERNO ARRIVA UN FORTE SEGNALE; Visita istituzionale e sicurezza sul territorio: il Generale Claudio Domizi incontra i Carabinieri.

segnale forte visite edLa Russa nei territori colpiti dal ciclone: Interventi rapidi per salvare turismo ed economiaLa visita del presidente del Senato Ignazio La Russa nei comuni del Messinese colpiti dal ciclone Harry rappresenta un segnale forte di vicinanza delle ... sicilianews24.it

segnale forte visite edVisite anti-liste d'attesa a Fermo, gli esami anche di domenicaAnche l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo amplia alle domeniche, sabati già attiva, l'iniziativa dei fine settimana per visite ed esami per svariate prestazioni sanitarie per contribuire al tagl ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.