secondo shutdown del governo federale di trump scontri su fondi dhs e riforme ice dopo i fatti di minneapolis

Il governo federale degli Stati Uniti ha chiuso di nuovo i battenti. La notte scorsa, Trump ha deciso di mettere in pausa le attività dopo che le discussioni tra i democratici e i repubblicani si sono bloccate sui fondi per il DHS e le riforme dell’ICE. La decisione arriva dopo le tensioni cresciute a Minneapolis, dove i fatti di cronaca hanno acceso lo scontro politico. Questa è la seconda volta in meno di un anno che il governo si ferma, alimentando le incertezze sul futuro delle politiche di Trump.

Il secondo shutdown del governo federale in un anno di seconda presidenza di Donald Trump è iniziato la notte scorsa, dopo che i fatti di Minneapolis hanno interrotto i negoziati bipartisan. All’origine dell’ultima controversia sul bilancio al Congresso degli Stati Uniti c’è, appunto, la politica di espulsione del governo Trump e l’impiego delle forze di sicurezza federali in diverse città americane. Secondo shutdown per Trump. Il testo adottato venerdì con 71 voti a favore e 29 contrari è il risultato di un accordo tra Donald Trump e i senatori democratici. Questi ultimi si erano rifiutati di adottare la proposta di bilancio per il Dipartimento di Sicurezza Nazionale (DHS) senza l’introduzione di riforme all’Immigration and Customs Enforcement ( ICE ), ritenuto fuori controllo dopo i recenti fatti di Minneapolis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, secondo quanto comunicato dal governatore del Minnesota, Tim Walz.

