Se hai i capelli silver questo è il make-up perfetto per valorizzarti ed essere super cool

Se hai i capelli silver, questo make-up fa al caso tuo. È semplice da realizzare e ti aiuta a valorizzare il look senza esagerare. Pati Dubroff, make-up artist di Hollywood, dà qualche consiglio pratico per chi vuole essere al passo con le tendenze e sentirsi sicura. Basta poco per essere super cool e apparire al meglio.

Nel mondo scintillante di Hollywood, dove spesso regna l'artificio, Pati Dubroff emerge come un faro di autenticità. La celebre truccatrice delle dive, nota per aver curato l'immagine di icone come Margot Robbie e Sofia Richie, sta conquistando i social per un motivo molto personale: la valorizzazione della propria età. Sul suo canale Instagram, Pati condivide spesso make up look che non cercano di nascondere il tempo, ma lo celebrano. Con i suoi splendidi capelli grigio-argento, dimostra come il make-up giusto possa illuminare il viso senza appesantirlo, trasformando i capelli bianchi in un accessorio di stile ultra-chic.

