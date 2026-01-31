Scuole ‘Rodari’ e ‘Valgimigli’ A Mezzano la nuova mensa a energia quasi zero

Ieri mattina è stata inaugurata a Mezzano una nuova mensa scolastica per gli studenti delle scuole Rodari e Valgimigli. La struttura, costruita nell’area del vecchio edificio, funziona a energia quasi zero. Presenti alla cerimonia il sindaco Alessandro Barattoni, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, i rappresentanti del territorio e la dirigenza scolastica.

Una nuova mensa scolastica per gli alunni delle scuole Rodari e Valgimigli di Mezzano. La struttura, realizzata nell’area occupata dal precedente fabbricato, è stata inaugurata ieri mattina alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni, dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, della presidente del consiglio territoriale Area 5 di Mezzano, Federica Sabini, della presidente del Comitato cittadino di Mezzano, Annamaria Ricci, della dirigente scolastica Antonella Burzo, della direttrice dei servizi generali e amministrativi Elena Lucchetti e della vice presidente di Camst Group Stefania Ceretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina è stato tagliato il nastro della nuova mensa scolastica a Mezzano.

