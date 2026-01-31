Scuola il Pd interviene ancora | Tagli a docenti e classi così si svuotano i territori

Il dibattito sulla scuola si riaccende. Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, critica le decisioni del Governo sui tagli a docenti e classi. Secondo lui, queste scelte rischiano di svuotare i territori e di impoverire l’offerta formativa nelle aree più piccole. Farinelli si lamenta anche del silenzio dei rappresentanti locali del centrodestra, che non si sono opposti alle modifiche. La polemica si infiamma mentre le scuole continuano a chiedere più risorse e meno tagli.

Il dimensionamento scolastico continua a far scontrare i politici. Interviene Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, che punta il dito contro le scelte del Governo e il silenzio dei rappresentanti locali del centrodestra.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Il nuovo assetto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Scuola Pd Scuola, commissariamento e tagli: "Così si indeboliscono comunità e territori" Il commissariamento della Regione Emilia-Romagna, insieme a Sardegna, Toscana e Umbria, a seguito del provvedimento sul dimensionamento della rete scolastica, evidenzia come le decisioni governative possano indebolire le comunità locali. Tagli a scuola, i numeri dei sindacati: "Si perdono due istituti e 30 tra collaboratori e docenti" I sindacati tornano a protestare contro i tagli alle scuole nel Ferrarese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Scuola Pd Argomenti discussi: Antisemitismo, la destra Pd si sfila dalla linea Schlein; Faenza, il PD contro i volantini di Azione Studentesca: No a schedature e intimidazioni nelle scuole; Zambito, allarme su liste contro docenti; Scuola, Sacchetti (Pd): Da sindaco e da docente dico no a questo dimensionamento scolastico. Faenza, il PD contro i volantini di Azione Studentesca: «No a schedature e intimidazioni nelle scuole»Il Partito Democratico interviene con fermezza sui volantini distribuiti in questi giorni all’esterno di alcune scuole di Faenza, attribuiti ad Azione Studentesca. I materiali invitavano gli studenti ... ravennawebtv.it Dimensionamento scolastico, il PD rilancia la difesa dell’autonomia scolasticaIl Partito Democratico torna a intervenire sul tema del dimensionamento scolastico e del commissariamento regionale. I consiglieri comunali Nicolò Pranzini e Stefania Beccari hanno presentato un ordin ... ravennawebtv.it Scuola di Montagna, la responsabile di di Anci Toscana Marina Lauri interviene sul percorso formativo che è iniziato oggi sull'imprenditoria sociale. Una formazione gratuita che ha registrato il sold out di adesioni. https://ancitoscana.it/fare-impresa-sociale- - facebook.com facebook Nell’articolo odierno pubblicato sul quotidiano Il Giorno, il dr. Daniele Nappo interviene sul tema dei metal detector nelle scuole. La sicurezza è fondamentale, ma la scuola non può trasformarsi in un luogo di controllo. Deve restare uno spazio di crescita e fi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.