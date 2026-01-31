Il commissario ha firmato i nuovi accorpamenti delle scuole in Toscana per il prossimo anno scolastico. La decisione riguarda anche la Maremma, dove si perderanno due istituti. La procedura, pubblicata sul sito dell’Ufficio scolastico regionale, è ormai definitiva. Le scuole interessate devono prepararsi a cambiare, mentre studenti e famiglie attendono di capire cosa cambierà nel loro percorso.

GROSSETO E' stato pubblicato sul sito dell'Ufficio scolastico regionale il decreto per gli accorpamenti delle scuole in Toscana valido per l'anno scolastico 20262027. Il documento, firmato da Luciano Tagliaferri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in qualità di commissario nominato dal Governo per portare a termine l'accorpamento scolastico al posto della Regione Toscana, considerata dal governo "inadempiente", decreta che "sono recepite le modifiche alla rete scolastica per l'anno scolastico 20262027 adottate dal Commissario ad acta" e che "l'Usr provvederà all'adeguamento sul sistema informativo del Ministero per gli istituti scolastici di rispettiva competenza interessati dalle modifiche di cui agli articoli precedenti".

Scuola, accorpamenti decisi. Il commissario va avanti. La Maremma ne perde due

Il Consiglio dei Ministri ha nominato Tagliaferri come commissario per la Toscana, nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 20262027.

