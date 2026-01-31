Sculture e sport Le foto di Cigada

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, Stefano Cigada espone le sue foto a Milano. Le sue immagini, che uniscono sculture e sport, attirano l’attenzione di molti visitatori. La mostra si apre in un momento in cui l’evento olimpico sta animando la città, portando arte e sport sotto i riflettori.

In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, Nonostante Marras a Milano presenta la mostra Stefano Cigada. Le fratture del tempo, a cura di Francesca Alfano Miglietti. La mostra sarà aperta al pubblico dal 5 al 28 febbraio 2026. L’esposizione esplora, attraverso 40 fotografie in bianco e nero di grande formato di statue classiche, il legame tra tempo, movimento e resilienza, mettendo in dialogo l’immobilità della pietra con l’energia vitale dello sport. In sintonia con lo spirito delle manifestazioni olimpiche, la mostra celebra il valore del kairos: l’attimo presente in cui impegno, bellezza e perseveranza si fondono.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Approfondimenti su Milano Cortina Sembra Frozen, ma è Guanzate: il gelo trasforma il paese in sculture di ghiaccio, le foto spettacolari A Guanzate, le temperature rigide degli ultimi giorni hanno creato un paesaggio insolito, dove il gelo ha trasformato le superfici in autentiche sculture di ghiaccio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, sculture di ghiaccio per le Olimpiadi; Milano Cortina: Ortisei omaggia i Giochi con una gara di sculture di ghiaccio; Nel Milanese ci sarà la finale del Campionato mondiale di Sculture di Ghiaccio; Milano Cortina 2026, a Ortisei una gara di sculture di ghiaccio per omaggiare le Olimpiadi Invernali. A Jesolo tornano le spettacolari sculture di sabbia: per la 27esima edizione della mostra il tema è lo sport!Anche quest’anno Jesolo si trasforma in un’imperdibile galleria a cielo aperto, popolata da spettacolari sculture di sabbia. Per la 27esima edizione della mostra, il tema scelto è lo sport, in omaggio ... greenme.it Tornano a splendere le sculture del Vittoriano a Roma(di Laura Valentini) Tornano al loro originale splendore le sculture in marmo e quelle in bronzo dorato che adornano la facciata del Vittoriano a Roma. Sono infatti terminati i lavori del grande ... ansa.it Un weekend di sport e spettacolo all’ Inalpi Arena di Torino per la Final Four della Coppa Italia Frecciarossa ed insieme alla Lega Pallavolo Serie A Femminile ... tra un vortice di emozioni in campo, magie, sculture di palloncini, truccabimbi e tanti giochi in - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.