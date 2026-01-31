Screening e vaccinazioni al centro del confronto tra Asp e medici competenti

Questa mattina si è tenuto un incontro tra l’Asp e i medici competenti per discutere delle nuove procedure di screening e vaccinazioni. Lo scopo è coinvolgere i medici nelle attività previste dalla normativa, stabilendo modalità operative condivise. Al centro del confronto, la volontà di rendere più efficace la collaborazione tra enti e professionisti sul territorio.

Coinvolgere i Medici Competenti nelle attività di screening oncologici e vaccinazioni previste dalla nuova normativa, definendone modalità operative condivise. Questo l'obiettivo dell'incontro promosso dall'Asp di Catania nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 198 del 29.

