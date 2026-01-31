Scoperto un macello abusivo in pieno centro a Salerno | Condizioni igieniche precarie e carcasse di

Le forze dell’ordine hanno scoperto un macello abusivo nel centro di Salerno. Durante l’operazione, hanno trovato carcasse di animali e condizioni igieniche pessime. La zona, molto frequentata, ora rischia di essere un pericolo per i cittadini. La polizia ha sequestrato tutto e avviato le indagini per capire chi gestiva il macello clandestino.

Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di un macello clandestino nel cuore di Salerno, in un'area centrale della città, dove sono state riscontrate condizioni igieniche gravemente insufficienti. L'intervento è scattato su ordine della Procura locale, con il coinvolgimento dei Nas, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Asl e del servizio di igiene urbana. Al termine dei controlli, sono state chiuse immediatamente diverse attività commerciali per gravi violazioni in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e contrattualità. Tra i luoghi ispezionati, uno stabilimento gestito da un cittadino extracomunitario è stato identificato come centro di macellazione abusiva, sprovvisto di autorizzazioni e privo di infrastrutture adeguate.

