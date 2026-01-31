Scoperto nell’antico mosaico di San Giovanni in Laterano un volto che ricorda la premier italiana
Durante i lavori di restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, è spuntato un volto in un mosaico antico che ricorda molto la premier Giorgia Meloni. Il reperto, risalente all’epoca tardo-antica, ha fatto subito discutere tra gli esperti e i visitatori, che hanno notato la forte somiglianza.
Durante gli interventi di restauro condotti nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, è emerso un dettaglio sorprendente: un volto raffigurato in un antico mosaico, di epoca tardo-antica, che ha suscitato un’ondata di commenti per la straordinaria somiglianza con Giorgia Meloni. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un’operazione di pulitura e ricomposizione dei frammenti originali, iniziata nel 2025 e ancora in corso. I tecnici del Centro di Conservazione del Patrimonio Artistico Romano hanno notato, dopo la rimozione di strati di incrostazioni e di sostanze alterate nel tempo, che il volto di un cherubino – originariamente raffigurato con tratti generici, tipici della rappresentazione angelica del periodo – presentava, in alcune zone, una struttura facciale che non si allineava con le convenzioni stilistiche dell’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su San Giovanni in Laterano
Giubileo, chiusa la Porta Santa di San Giovanni in Laterano: domani il turno di San Paolo fuori le Mura
"Notte in cattedrale" alla basilica di San Giovanni in Laterano
Ultime notizie su San Giovanni in Laterano
Argomenti discussi: Scoperta una residenza per anziani di 1.600 anni fa grazie a un mosaico greco.
Il Nodo di Salomone riaffiora a Smirne: scoperto un mosaico contro il malocchioNel cuore dell’antica Smirne, sotto la città moderna di Izmir, riaffiora un simbolo carico di significati che attraversa secoli e culture e che getta nuova luce su questa perla della Turchia ... siviaggia.it
Scoperto in Indonesia l’esempio più antico di arte rupestre al mondoL’impronta di una mano risalente a 67.800 anni fa fornisce nuovi indizi sulle prime capacità cognitive dell'uomo e sulla sua migrazione in Australia. nationalgeographic.it
IL SANTO DEL GIORNO SAN GIOVANNI BOSCO 31 Gennaio Questo nome popolarissimo e tanto venerato ricorda un'istituzione grandiosa e benefica che da anni assiste ed educa cristianamente la gioventù, raccolta in centinaia di case sparse in tutt - facebook.com facebook
H. 22:50 #San #Giovanni #Bosco Don Tino Rolfi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.