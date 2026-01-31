Scoperte tre discariche abusive nell' area industriale
Questa mattina i carabinieri hanno scoperto tre discariche abusive nell'area industriale di Marcianise. Durante un controllo straordinario nella zona di Asi, i militari hanno trovato cumuli di rifiuti abbandonati illegalmente. L’intervento fa parte di un’operazione più vasta contro l’abusivismo ambientale nella Terra dei Fuochi.
Discariche nella zona Asi di Marcianise. Sono quelle scoperte dai carabinieri nella mattinata di oggi (31 gennaio), nel corso di un servizio inserito nei controlli straordinari nella Terra dei Fuochi. I militari della locale Stazione Carabinieri hanno individuato e sottoposto a sequestro tre.🔗 Leggi su Casertanews.it
