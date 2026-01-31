Scontro tra due vetture in autostrada | due morti probabilmente una coppia

Un incidente mortale si è verificato questa sera sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, poco prima dello svincolo per l'A30, nel Comune di Nola. Due vetture si sono scontrate, causando la morte di due persone, probabilmente una coppia. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo non c’era più niente da fare. La polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale poco prima delle 21.00 di questa sera sull'autostrada le A16 Napoli-Canosa, direzione Napoli poco prima dello svincolo per l'A30 nel territorio del Comune di Nola. In un incidente che vede coinvolte due autovetture sono decedute due persone di 65 e 60 anni, probabilmente una coppia di coniugi. Maxi-incidente in autostrada a Baiano: nove feriti, uno è grave Sul posto la Polizia Stradale di Avellino, competente per la tratta, che ha provveduto a deviare il traffico proprio sull'uscita dell'A30 casello di Nola. Al momento non ci sono ripercussioni per chi è diretto verso il capoluogo.

