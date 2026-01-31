Scontro tra auto e pullman sulla Cassia Sud | morto il 39enne Marco Settimi tornava dal lavoro

Questa mattina sulla Cassia Sud si è verificato un incidente mortale. La macchina di Marco Settimi, 39 anni, si è scontrata con un pullman Cotral. L’uomo tornava dal lavoro ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi dei carabinieri continuavano.

Ancora un incidente mortale sulla Cassia Sud: Marco Settimi, 39 anni, ha perso la vita questa mattina dopo che la sua auto si è scontrata con un pullman Cotral.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Marco Settimi, il buttafuori di 39 anni morto nell'incidente sulla Cassia a Capranica | FOTO

Questa mattina sulla Cassia a Capranica si è verificato un incidente che ha portato alla morte di Marco Settimi, un 39enne che lavorava come buttafuori.

