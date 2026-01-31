Scontri corteo Askatasuna in un video agente accerchiato e preso a calci e pugni

Un video mostra un agente di polizia circondato da manifestanti a volto coperto. Nel filmato si vede l’agente preso a calci e pugni, mentre i partecipanti al corteo si avvicinano minacciosamente. Il video sta facendo il giro sui social e ha già scatenato molte reazioni critiche.

(Adnkronos) – Un video choc in cui si vede un poliziotto accerchiato da manifestanti a volto coperto e preso a calci e pugni sta girando in questi minuti su diversi social e viene rilanciato su numerose chat con commenti molto critici. Nel video, la cui autenticità sembrerebbe confermata, si vede un agente del reparto mobile rimasto isolato e colpito ripetutamente mentre si trova a terra, mentre sono in corso i violenti scontri per il corteo di Askatasuna a Torino. "Quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l’autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente anche grazie a coperture politiche ben identificabili", dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Askatasuna Manifestazioni

Durante una manifestazione di Askatasuna, un poliziotto è stato circondato, colpito con calci, pugni e infine con un martello.

