La polizia ha confermato che i resti umani trovati vicino a un rudere nel quartiere di appartenenza di Daniela Ruggi sono suoi, così come il reggiseno trovato accanto ai resti. La 32enne scomparsa nel 2023 potrebbe essere vittima di un omicidio, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali dalle indagini. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire cosa sia successo e chi possa essere il responsabile.

L’ipotesi più accreditata resta quella dell’omicidio, anche se al momento non sono state fornite informazioni ufficiali dagli inquirenti L’esame del Dna ha confermato che i resti umani e il reggiseno trovati in un rudere vicino alla casa in cui abitava appartengono alla 32enne sparita nel 202. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scomparsa Daniela Ruggi, esame Dna conferma: "i resti umani e il reggiseno vicino al rudere in cui abitava sono suoi"

Sono stati trovati resti umani e un reggiseno vicino al casolare di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024.

La donna scomparsa da settimane è stata trovata morta in un vecchio rudere sull'Appennino modenese.

