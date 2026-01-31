Oggi pomeriggio alle 16, l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello apre le porte a famiglie e bambini con uno spettacolo speciale. La compagnia ‘Altri posti in piedi’ porta in scena

Oggi alle ore 16 prende il via la rassegna dedicata a bambini e famiglie presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello: la compagnia ’Altri posti in piedi’ con lo spettacolo "Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo. Elsbet, chiusa nell’armadio-pancia del lupo", cerca con l’aiuto di Coscienza di fermarlo. Una storia di coraggio e trasformazione. Domani prosegue la rassegna all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola con lo spettacolo ’Aladino e il genio della lampada’. ’Teatro dell’Erba Matta’ mette in scena Aladino che cerca la lampada magica, il Genio cerca la libertà. Due mondi si incontrano in un equilibrio magico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciroppo di teatro con Cappuccetto Rosso e la lampada di Aladino

