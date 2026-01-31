Sciopero del trasporto aereo oggi 31 gennaio chi si ferma e quando
Questa mattina, i passeggeri che devono volare oggi si trovano davanti a possibili disagi. Quattro scioperi nel settore del trasporto aereo hanno causato cancellazioni e ritardi. Chi ha programmato un volo, dovrebbe controllare aggiornamenti e orari, perché molte compagnie potrebbero essere costrette a modificare i loro programmi. La situazione resterà sotto stretta osservazione anche nel pomeriggio.
(Adnkronos) – Possibili disagi nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, per chi si sposta in aereo a causa di quattro scioperi. Dal personale Easyjet a quello degli aeroporti di Brescia e Verona, ecco chi si ferma e quando. Piloti e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet hanno proclamato, nel rispetto della normativa in materia, una prima azione di sciopero per oggi, sabato 31 gennaio, della durata di 4 ore, dalle 13 alle 17, "a seguito del mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto nel mese di settembre 2025". A renderlo noto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto aereo e Anpac che specificano: "Le proposte avanzate dall’azienda per il rinnovo contrattuale sono state giudicate insoddisfacenti, in quanto non garantiscono neppure il recupero dell’aumento inflattivo registrato negli ultimi anni e risultano significativamente lontane dalle condizioni di lavoro applicate al personale EasyJet negli altri Paesi del network".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
