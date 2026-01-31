Sciare nell’era del cambiamento climatico? Tutta questione di tecnologia

Le stagioni sciistiche sono sempre più a rischio a causa del riscaldamento globale. Per mantenere aperte le piste, le stazioni usano tecnologie come l’innevamento programmato, che permette di produrre neve artificiale. Ma non basta: si affidano anche a dati e macchine per monitorare le condizioni e intervenire in tempo. Gli operatori cercano di salvare la stagione, anche se le temperature continuano a salire. La sfida è grande, e il futuro dello sci dipende sempre più da queste soluzioni tecnologiche.

«Senza tecnologia, negli ultimi tre anni, qui non si sarebbe sciato», ci spiega Thomas Reiter, direttore del consorzio Skirama KronplatzPlan de Corones, dove siamo venuti a capire come funziona la tecnologia dietro l'innevamento programmato, ma anche impianti e manutenzione delle piste: un trittico che tiene insieme la stagione. È lui che ci accompagna, sci ai piedi, in un tour attraverso il comprensorio che, con oltre 120 chilometri di piste, attira sciatori da tutta Europa. Ma è il backstage che ci interessa conoscere: un laboratorio a cielo aperto che rende possibile lo sci in questi tempi di clima sconclusionato.

