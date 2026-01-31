Sci Sofia Goggia seconda nel SuperG di Crans Montana

Sofia Goggia si è piazzata seconda nel SuperG di Crans Montana, poco prima di partire per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha dimostrato di essere in forma e pronta alla grande sfida olimpica, salendo di nuovo sul podio dopo aver ottenuto un buon risultato.

Roma, 31 gen. (askanews) – Sofia Goggia torna sul podio a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’azzurra difende il pettorale rosso di leader di specialità nel SuperG di Crans Montana con un buon 2° posto. Sofia ha chiuso a 18 centesimi di ritardo dalla soprendente svizzera Malorie Blanc, che con un super 1.17.34 conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del mondo. Beffa per Roberta Melesi: a lungo in testa, si è vista soffiare il podio per appena 6 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, scesa con il pettorale numero 29. Più in ritardo Federica Brignone, 18^, che ha commesso un paio di errori nella sua discesa e ha chiuso con un ritardo di 1.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Sofia Goggia Crans Montana

Ultime notizie su Sofia Goggia Crans Montana

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Spindleruv Mlyn slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciata; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Annullata causa maltempo discesa libera Crans-Montana. Caduta per Lindsey Vonn - Confermato programma Crans Montana, domani superG femminile.

