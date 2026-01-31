Malorie Blanc vince il superG a Crans Montana davanti a Sofia Goggia. La giovane sciatrice di casa si impone con un tempo di 1’17”34, battendo di appena 18 centesimi l’azzurra, che conquista il suo terzo podio stagionale. Goggia ha dato tutto, ma questa volta si deve accontentare della seconda posizione.

E’ la padrona di casa Malorie Blanc, solo 21 anni, ad aggiudicarsi il superG di Crans Montana con il tempo di 1’17?34, per soli 18 centesimi rispetto a Sofia Goggia, per la terza volta sul podio in stagione nel superG. Terzo posto per l’americana Breezy Johnson a 36 centesimi dalla prima. Quarta Roberta Melesi, che a lungo ha coltivato il sogno del podio, staccata di 42 centesimi dalla vincitrice. Sofia Goggia ha preso l’abbrivio sulla Mont Laschaux in modo davvero aggressivo, facendo segnare ottimi parziali. La differenza con la svizzera è stata nel tratto finale, quando l’azzurra ha concesso 26 centesimi all’avversaria e la vittoria finale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sci, Sofia Goggia seconda nel Super G di Crans Montana: prima Malorie Blanc

Approfondimenti su Crans Montana SuperG

La svizzera Malorie Blanc ha vinto il supergigante di Crans Montana, battendo la concorrenza e salendo sul gradino più alto del podio.

Sofia Goggia torna a mostrare il suo talento e si piazza in seconda posizione nel superG di Crans Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crans Montana SuperG

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Spindleruv Mlyn slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciata; Annullata causa maltempo discesa libera Crans-Montana. Caduta per Lindsey Vonn - Confermato programma Crans Montana, domani superG femminile; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming.

Sofia Goggia rinfrancata: Ottima versione di me stessa. Dispiace per Melesi e PirovanoSofia Goggia ha conquistato un bel secondo posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella ... oasport.it

SuperG Crans Montana, trionfa Malorie Blanc: Goggia seconda, Melesi sfiora il podioLa giovane svizzera Malorie Blanc conquista il supergigante di Crans Montana davanti a una Sofia Goggia in netta ripresa. Roberta Melesi chiude quarta a un soff ... sportface.it

Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. - facebook.com facebook

Crans Montana, Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di Capodanno x.com