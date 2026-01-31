Sci alpinismo Murada sul podio nella sprint di Boí Taüll Vincono Harrop ed Anselmet

Dopo la tappa in Andorra, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 si sposta ora in Spagna, a Boí Taüll. Il quarto appuntamento della stagione che porterà alle Olimpiadi Invernali si è oggi aperto con le due Sprint maschili e femminili. Andiamo a riepilogare i risultati delle prove, concentrandoci sulle prestazioni degli italiani. Tra le donne, è stata la francese Emily Harrop a conquistare la finale, chiudendo l'ultimo atto con il crono di 3'01?8. Seconda vittoria in Coppa del Mondo per la transalpina, già sul gradino più alto del podio a Courchevel. Fantastico secondo posto di Giulia Murada che paga dalla vetta 7.

