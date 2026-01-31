La leader di minoranza si scaglia contro il governo, accusandolo di dimenticare i cittadini per due mesi. Schlein dice che il governo si limita a rivendicare dati, ma non si preoccupa delle condizioni reali, soprattutto al Sud. Qui i giovani sono senza lavoro e sono costretti a spostarsi, e lei promette di non far passare inosservate queste difficoltà.

“Continua a rivendicare dei dati la presidente Meloni. L’ha fatto anche ieri, il problema è che non guarda dentro quei dati, soprattutto qui al sud, dove sappiamo che i giovani sono in difficoltà, non trovano lavoro e molto spesso si sentono costretti a spostarsi. Noi continuiamo a sostenere la nostra battaglia per un salario minimo e contro la precarietà, perché se vogliamo contrastare la denatalità la prima grande cosa da fare è combattere la precarietà, che fa venire paura del futuro ai nostri giovani e quindi questo ha delle conseguenze. Noi dobbiamo tenerne conto, sostenere concretamente le famiglie e questo percorso d’ascolto ci servirà proprio a mettere a fuoco quali sono le esigenze concrete dei cittadini per costruire l’alternativa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schlein: "Non consentiremo al governo di dimenticare i cittadini per due mesi"

