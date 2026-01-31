Elly Schlein ha ufficialmente avviato la sua campagna per le prossime politiche del 2027. La leader del Partito Democratico ha presentato il primo segno di questa corsa, mentre sui social spunta anche il logo dei frondisti. La sua strategia è ancora in fase iniziale, ma già si capisce che punta a rafforzare la sua posizione nel centro-sinistra. La strada è lunga e l’obiettivo sembra distante, ma la sfida è aperta.

Elly Schlein è ai blocchi di partenza. La corsa è lunga e il traguardo, le elezioni politiche del 2027, sembra lontano. Ma gli altri (Giuseppe Conte nel suo campo, Giorgia Meloni nell’altro) sono già partiti. Non si può più aspettare. Anche perché prima della partita vera e propria ci sarà lo “spareggio” tra lei e il leader del M5S per decidere (ancora non si sa con che metodo) chi guiderà la squadra. È in questo contesto che si spiegano gli appuntamenti annunciati ieri. Il primo in ordine di tempo si terrà sabato e domenica a Milano, prima tappa di un giro di ascolto per il Paese. Il tour avrà come titolo “L’Italia che sentiamo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein, lancia la campagna per il 2027. E spunta il logo dei frondisti

L'associazione +Europa ha avviato una campagna per modificare l'articolo 48 della Costituzione, con l'obiettivo di estendere il diritto di voto ai sedicenni in vista delle elezioni politiche del 2027.

La vicenda delle dichiarazioni di Schlein ha riacceso il dibattito interno al Partito Democratico sull'antisemitismo.

