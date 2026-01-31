Schlein da Napoli | Non vogliamo l' Ice in Italia No al condono

Elly Schlein ha partecipato a Napoli all’evento Idee per l’Italia, organizzato da Energia popolare. La segretaria del Pd ha ribadito che il partito non vuole l’Ice in Italia e ha detto no anche al condono. La sua presenza ha attirato l’attenzione, mentre si discute ancora di queste proposte.

Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha partecipato all'evento Idee per l'Italia, organizzato a Napoli dalla corrente Energia popolare guidata da Stefano Bonaccini, presidente del Partito. Per la leader dem è stata l'occasione di toccare diversi temi di politica locale e nazionale.

