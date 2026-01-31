Scherma U14 sciabola | i risultati della prima giornata di Pescara

Questa mattina a Pescara è partito il Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola a squadre U14. Oltre 300 ragazzi si sono sfidati sul tatami del Pala Giovanni Paolo II, dando il via a un weekend ricco di emozioni e competizione. La prima giornata si è aperta con molte gare e tanti spettatori, che hanno assistito a incontri serrati tra i giovani atleti.

È iniziato con grande partecipazione il weekend dedicato al Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola a squadre U14 che vede oltre 300 giovani atleti in pedana al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Quest'oggi si sono svolte le competizioni valide per le categorie Maschietti-Giovanissimi e Ragazze-Allieve, che hanno regalato spettacolo e confronti intensi tra team provenienti da diverse società italiane. In palio non solo la vittoria di giornata ma anche punti importanti in vista delle tappe successive del circuito giovanile. La prima gara in calendario, quella dei Maschietti-Giovanissimi, è stata vinta della squadra del Fiders Livorno, composta da Sandro Alderigi, Marco Petralia e Pietro Saraacj.

