Scherma Trofeo del Granducato ’Raggetti’ in trionfo

La terza tappa del Trofeo del Granducato si è appena conclusa al Circolo scherma Raggetti, con il club biancorosso che conquista il successo complessivo. Dopo tre prove, gli atleti del Raggetti hanno dominato in quattro delle otto categorie in gara, confermando la loro forza nel fioretto under 14. La competizione ha visto i giovani più promettenti di tutta Italia sfidarsi sulle pedane, e alla fine il club di via Corelli si è preso il risultato più importante.

La terza e ultima tappa della decima edizione del Trofeo Granducato - la massima competizione dedicata al fioretto nelle categorie del Gran Premio Giovanissimi (under 14) e aperta alla partecipazione degli atleti più promettenti di tutta Italia – è stata organizzata sulle pedane del Circolo scherma Raggetti e si è conclusa con la netta affermazione del club biancorosso di via Corelli che al termine delle tre prove e sulla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna di esse ha riportato la vittoria finale del Trofeo in ben quattro categorie sulle otto in palio. Per la qualità espressa nei due giorni di gara l’evento ha riscosso un grande successo ribadendo così il suo ruolo di competizione leader a livello nazionale nella specialità del fioretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La stagione schermistica al Circolo Raggetti di Firenze è in fase di metà percorso.

