Scadenze fiscali febbraio 2026 | obblighi contributivi dichiarazioni e agevolazioni in un quadro complesso

Il 16 febbraio 2026 sarà il giorno più difficile per il sistema fiscale italiano. In quella data scadranno molte scadenze importanti, tra obblighi contributivi, dichiarazioni e agevolazioni. Imprese, professionisti e enti pubblici dovranno mettere in fila le pratiche per evitare sanzioni o problemi. La situazione si presenta complessa e richiede attenzione da parte di tutti.

Il 16 febbraio 2026 segna il punto di massima pressione per il sistema fiscale italiano, con la concentrazione di obblighi che coinvolgono imprese, professionisti e enti pubblici. In quella data scadono i principali versamenti IVA, ritenute d'imposta, contributi INPS e INAIL, creando un carico amministrativo significativo per migliaia di soggetti. Chi effettua la liquidazione IVA mensile deve versare l'imposta relativa al mese di gennaio, mentre i sostituti d'imposta devono pagare le ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni, insieme alle addizionali regionali e comunali.

