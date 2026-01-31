Sbanda e distrugge la colonna della chiesetta

Una Mercedes ha sbandato improvvisamente e si è schiantata contro la colonna di una piccola chiesetta lungo la strada tra Luzzara e Codisotto. La vettura ha danneggiato la struttura, rendendola pericolante. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono preoccupati per la stabilità dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Una sbandata improvvisa di un'autovettura Mercedes ha reso pericolante un piccolo ' chiesolino ', situato a bordo strada, sull'ex Statale che collega il centro di Luzzara alla frazione di Codisotto. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri in via Villa Superiore, alla periferia nord di Luzzara. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, infatti, l'autovettura condotta da R.N., 70 anni, residente in paese, ha perso il controllo, schiantandosi contro una delle colonne che sorregge l'edificioche si trova su un tratto rettilineo della strada. Per fortuna non risultano conseguenze alle persone.

