Marco Bongiorni, artista di Garbagnate Milanese, ha scelto di usare il disegno come forma di lotta. Nei suoi lavori, l’atto di sbagliare diventa un modo per affrontare le sfide, trasformando gli errori in un combattimento visivo. Bongiorni spiega che il suo stile nasce dall’idea di vedere oltre le imperfezioni, usando il disegno come strumento di confronto e di crescita personale. Le sue opere si trovano online, su Instagram, dove condivide il suo modo diretto di esprimersi.

Nome e cognome: Marco Bongiorni Luogo e anno di nascita: Garbagnate Milanese, 1981 Gallerie di riferimento e contatti social: Instagram @marcobongiorni @drawingasfighting L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Che relazione hai trovato fra arte e sport da combattimento? Tra il pugilato e il disegno ho visto una relazione. Me ne sono accorto anni fa, quando mi allenavo in palestra e mi innamoravo della natura profondamente riflessiva della pratica della boxe, che viene spesso definita “the loniest sport in the world”. Il pugile è tra gli atleti più capaci nell’ascolto sottile e profondo di se stessi ed è portato a rivolgere queste istanze verso l’esterno e convogliarle verso l’avversario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sbagliare per vedere. Marco Bongiorni e il disegno come combattimento

