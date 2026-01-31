Sassuolo spietato all’Arena | Berardi e Koné affondano il Pisa

Da corrieretoscano.it 31 gen 2026

Il Sassuolo vince facilmente contro il Pisa all’Arena Garibaldi. I neroverdi segnano tre gol e chiudono la partita già nel secondo tempo. Berardi e Koné mettono a segno i gol decisivi, lasciando i padroni di casa senza scampo. La partita si mette subito in salita per il Pisa, che fatica a reagire e si arrende già nel secondo tempo.

PISA – Il Sassuolo cala il tris e gela l’Arena Garibaldi. Il match finisce virtualmente al 58?, con i neroverdi avanti per 3-1 sul Pisa. Una sconfitta pesante per i padroni di casa, sempre più invischiati nella lotta salvezza. L’avvio illude i toscani. La squadra tiene palla, ma è sterile. Al 4? Bozinov segna, ma è fuorigioco. Poi sale in cattedra il talento. Al 25? Domenico Berardi spacca la partita: dribbling secco in area e palla alle spalle di Scuffet. È il suo quinto centro stagionale. Il Pisa accusa il colpo. Gli emiliani pungono in contropiede. Laurienté è una spina nel fianco, Muric in porta regala brividi con uscite a vuoto, ma i nerazzurri non ne approfittano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

