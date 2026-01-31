Sarri chiarisce il ruolo di Romagnoli | decisione affidata ai vertici societari non al tecnico

Maurizio Sarri ha spiegato che il futuro di Romagnoli alla Lazio dipende dalla società, non da lui. Il tecnico ha precisato che le scelte sul ruolo del difensore non sono di sua competenza, ma vengono decise dai vertici societari. La conferma arriva dopo settimane di voci e speculazioni sul minutaggio del giocatore. Ora tutto passa nelle mani della dirigenza, che dovrà decidere se puntare su Romagnoli o meno.

Il tecnico della squadra, Maurizio Sarri, ha chiarito il ruolo del difensore Milan Romagnoli, sottolineando che la decisione sul suo impiego non dipende dallo staff in panchina, ma dalla dirigenza. La questione è stata affrontata in un’intervista rilasciata in occasione della presentazione della prossima stagione, in cui Sarri ha spiegato che ogni scelta relativa ai giocatori di alto profilo è demandata ai vertici societari. Il calciatore, che ha vissuto un periodo difficile a causa di infortuni e tensioni interne, non è stato incluso nei piani tecnici per la prossima stagione, anche se non è stato escluso dal gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Prima della sfida tra Lecce e Lazio, Maurizio Sarri ha espresso chiaramente la sua posizione su Romagnoli, sottolineando come il giocatore sia considerato irrinunciabile dal club.

