Sanzioni per ristorante stellato | sequestro beni per abusiva trasformazione immobiliare

Le forze dell’ordine hanno sequestrato i beni del ristorante stellato “Quattro Passi” a Roma. L’azione arriva dopo che è emerso un caso di lottizzazione abusiva, legata a una trasformazione immobiliare non autorizzata. Gli inquirenti sospettano che il locale abbia alterato la destinazione di alcuni immobili senza le autorizzazioni necessarie. La proprietà si trova ora sotto sequestro, mentre le indagini continuano.

Un ristorante stellato, il “Quattro Passi” a Roma, è stato oggetto di un sequestro dei beni da parte delle autorità italiane per una lottizzazione abusiva. Il locale, che vanta tre stelle Michelin e rappresenta uno dei simboli della gastronomia romana di alto livello, è stato coinvolto in un’indagine che ha portato a una serie di misure restrittive. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, hanno rilevato che l’immobile, situato in un’area protetta del centro storico, è stato oggetto di una trasformazione non autorizzata, che ha comportato la divisione dell’edificio in più unità abitative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La procura di Torre Annunziata ha sequestrato un ristorante stellato a Massa Lubrense, nel Napoletano.

