Sanremo svelati i duetti della serata cover | torna Morgan

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 delle 13.30 i duetti della serata cover di Sanremo 2026. Morgan torna sul palco del Festival, pronto a esibirsi di nuovo in uno dei momenti più attesi. La scaletta dei duetti è stata svelata, e tra le sorprese c’è anche il ritorno di Morgan, che si prepara a condividere il palco con gli altri artisti. La serata promette emozioni e grandi esibizioni.

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 delle 13.30 i duetti della serata cover di Sanremo 2026, uno dei momenti più attesi del Festival. La quarta serata, in programma venerdì 27 febbraio, promette di accendere il Teatro Ariston con scelte musicali che spaziano dal grande repertorio italiano a incursioni internazionali capaci di sorprendere pubblico e addetti ai lavori. L'annuncio ufficiale ha chiarito anche gli ultimi dettagli regolamentari, confermando un quadro artistico particolarmente ricco e variegato. I 30 Big in gara hanno selezionato brani pubblicati entro il 31 dicembre 2025, come previsto dal regolamento, scegliendo di farsi affiancare da ospiti esterni.

