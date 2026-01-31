San Siro il Milan accelera | cantieri al via da maggio

Il Milan ha presentato al Comune un piano dettagliato per rinnovare l’area di San Siro. I lavori partiranno già a maggio, puntando a rendere lo stadio più moderno e funzionale. La società ha deciso di accelerare i tempi, e i cantieri sono pronti a partire a breve. Ora si aspetta solo l’ok ufficiale delle autorità comunali per avviare i lavori.

Il Milan ha messo sul tavolo del Comune un piano operativo che segna un passaggio chiave verso la modernizzazione dell'area di San Siro. L'obiettivo è avviare i primi lavori preliminari entro la fine di maggio, sfruttando la sosta estiva per intervenire nel quadrante oggi occupato dai parcheggi, destinato a ospitare la futura casa dei club milanesi. Un'accelerazione che, nei fatti, inaugura la fase più delicata del progetto infrastrutturale. Cantieri estivi e nuova viabilità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la documentazione consegnata nelle ultime ore prevede una profonda riorganizzazione della cinta esterna dello stadio.

